Появились подробности убийства отца тремя сестрами

Три сестры-москвички могли убить собственного отца из-за того, что тот мешал их общению с матерью. Об этом в понедельник, 30 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, в 2015 году отец разошелся с матерью подозреваемых, но те продолжили общение с ней. Из-за этого между потерпевшим и девушками возникали конфликты. Сами подозреваемые говорят о том, что отец применял к ним сексуальное насилие, однако эта версия вызывает сомнения и будет проверяться следственным путем», — сказал он.

Он также отметил, что, предварительно, все множественные ножевые ранения мужчине нанесла младшая из дочерей. При этом все раны были неопасными, но лишь последний удар — в сердце — оказался смертельным.

В то же время РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что одна из подозреваемых сама обратилась в полицию после убийства. При этом, по данным агентства, у погибшего был целый арсенал, в который входило охотничье ружье, арбалет с дротиками, патроны, а также травматическое и пневматическое оружие.

Источник «Ленты.ру» данную информацию не подтвердил.

30 июля сообщалось, что в Москве три сестры 17, 18 и 19 лет задержаны за убийство 57-летнего отца. Они признались в содеянном и назвали мотивом преступления «многолетние неприязненные отношения».

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