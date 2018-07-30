Следствие ужесточило обвинение подозреваемым в убийстве отца сестрам

Следствие ужесточило обвинение трем сестрам, которых подозревают в убийстве своего отца в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

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Ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («убийство без отягчающих обстоятельств»). В настоящее время задержанным вменяется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство в составе группы лиц») с максимальным наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы, однако российское законодательство не предусматривает такую меру для женщин. Младшей же из сестер, которая еще не достигла совершеннолетия, суд в будущем не сможет, согласно законодательству, дать более 10 лет колонии.

Ранее суд продлил срок задержания сестрам на 72 часа. Рассмотрение всех материалов проходило в закрытом режиме, поскольку «может повлечь за собой разглашение сведений, унижающих честь и достоинство задержанных», отметили в суде.

30 июля сообщалось, что три сестры-москвички могли убить собственного отца из-за того, что тот мешал их общению с матерью. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что они пытались инсценировать самооборону. По его словам, сразу после убийства отца дочери сами себе нанесли поверхностные раны таким образом, чтобы их не было на видимых частях тел и не оставалось шрамов. Полицейским девушки рассказали, что убили отца, защищаясь от него, однако моментально были уличены во лжи. Экспертиза показала, что травмы были нанесены перед зеркалом.

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