В Совфеде задумались об уголовном наказании за домашнее насилие

В российское законодательство могут быть внесены изменения, и домашние побои перейдут из разряда административных правонарушений в уголовное преступление. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, сообщает ТАСС.

По его словам, это стало возможным после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в пользу пострадавшей от домашнего насилия россиянки Валерии Володиной. Женщине присудили 20 тысяч евро компенсации за пережитые насилие и преследования со стороны бывшего мужа и бездействие правоохранительных органов. Клишас отметил, что поправки в законах потребуются, чтобы Россия могла исполнять подобные решения Страсбурга. Всего с начала года в ЕСПЧ поступило около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие.

В решении Страсбургского суда помимо присуждения компенсации говорилось, что в российском праве нет понятия «домашнее насилие», не существует охранных ордеров. В суде указывали, что «эти пробелы в законодательстве наглядно показывают, что власти не признают важность проблемы домашнего насилия в России и дискриминационного эффекта, который насилие оказывает на женщин».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости менять «патриархальный менталитет» в стране и пообещала изучить, как можно усилить законодательство для защиты россиянок от домашних тиранов.

В феврале 2017 года в России был принят закон о декриминализации побоев в семье. Совершенное в первый раз правонарушение теперь наказывается в рамках административного кодекса.

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