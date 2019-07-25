Матвиенко призвала менять патриархальный менталитет

Спикер верхней палаты Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила правоохранительные органы за несерьезное отношение к обращениям россиянок о домашнем насилии и заявила о необходимости менять «этот патриархальный менталитет», передает «Интерфакс».

«Они [правоохранительные органы] должны регистрировать [сигналы о домашнем насилии], а регистрировать не хотят, потому что статистику испортят. Зарегистрируют, а потом неизвестно чем закончится, останется как бы нераскрытое дело. Поэтому мониторинг правоприменительной практики также очень важен: разобраться, что в этой сфере у нас происходит, почему такая реакция», — отметила Матвиенко.

Спикер добавила, что в правоохранительных органах часто скептически реагируют на обращения по факту семейного насилия. «Типа, ну, не убил же, идите и там разбирайтесь. То есть что, надо дождаться, чтобы убили, а потом обращаться?» — заявила Матвиенко.

В связи с этим спикер отметила, что сенаторы проанализируют возможность усиления законодательства по борьбе с домашним насилием. По словам Матвиенко, необходимо менять «этот патриархальный менталитет — "ну подумаешь — ударил"». Она добавила, что при этом «не должно быть злоупотреблений в плане вмешательства под этим видом в дела семьи».

Ранее глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») заявил, что ужесточение уголовного наказания за домашнее насилие не решит проблему — необходимы комплексные меры. Он также отметил, что сейчас в Госдуме обсуждается законопроект, который подразумевает не только поправки в Уголовный кодекс, но и возможные изменения Семейного кодекса, закона об опеки и других законов.

23 июля Матвиенко заявила, что изучит возможность усиления законодательства по борьбе с домашним насилием и подготовит свои предложения. Она констатировала, что женщины продолжают становиться жертвами насилия, а также посетовала на то, что по-прежнему нет объективной статистики по этой проблеме.

Всего с начала года в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие. 9 июля ЕСПЧ присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия Валерии Володиной. Согласно решению суда, российские власти «не выполнили вытекающее из Европейской конвенции по правам человека обязательство защитить ее от насилия».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!