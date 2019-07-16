В ЕСПЧ обратилась сотня жертв домашнего насилия в России

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие, сказал «Интерфаксу» избранный от России судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.

Ранее в разговоре с агентством Дедов говорил о необходимости менять российское законодательство и защитить женщин от агрессоров. По его словам, декриминализация побоев ударила по и без того неразвитым гарантиям защиты.

«Домашнее насилие — это комплексное явление, когда преследуемая жертва подвергается не только физическому, но и психологическому насилию, то есть любым формам преследования. Ее не оставляют в покое, она находится в постоянном страхе», — сказал судья.

Он добавил, что дело пострадавшей из-за домашнего насилия россиянки Валерии Володиной, которой ЕСПЧ назначил 20 тысяч евро компенсации, стало прецендентом для развития практики борьбы с этим явлением.

По информации Минюста, за восемь лет в Страсбургский суд поступило только шесть жалоб от пострадавших от домашнего насилия в России.

35-летняя жительница Ульяновска Володина несколько лет подвергалась насилию со стороны бывшего мужа. По ее словам, из-за избиений ей пришлось сделать аборт. В 2016 году она попыталась скрыться от него, но мужчина нашел ее и насильно вернул обратно. Женщина обращалась в полицию и фиксировала побои, но дело против ее супруга не возбудили. Она обратилась в ЕСПЧ, который встал на ее сторону в июле 2019-го. Дело Володиной стало первым по иску о домашнем насилии в России.

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