Россияне высказались о недопустимости домашнего насилия

Более половины россиян (61 процент) считают, что любое физическое насилие в семье недопустимо. К таким выводам пришли исследователи агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика» (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным аналитиков, против домашнего насилия выступили 60 процентов опрошенных мужчин и 69 процентов женщин. Еще 28 процентов респондентов заявили, что физическое насилие допустимо в качестве воспитательной меры для детей. Такое мнение высказывали в основном респонденты из Северо-Кавказского федерального округа (46 процентов).

Кроме того, 39 процентов россиян считают домашнее насилие одной из важнейших социальных проблем. Отмечается, что эта проблема считается наиболее актуальной в семьях, где нет детей или они уже выросли (48 процентов).

Большая часть опрошенных (47 процентов) сочли проблему домашнего насилия частной и заявили, что она должна решаться в рамках отдельной семьи. Еще 31 процент респондентов решили, что эта проблема требует решения на уровне государства, а 29 процентов высказались за общественное обсуждение.

О том, что иногда бывает полезно ударить жену или ребенка, заявили девять процентов опрошенных мужчин. Такие мнения чаще высказывались в Уральском федеральном округе (13 процентов). Семь процентов заявили, что домашнее насилие простительно, если произошло «сгоряча».

Почти две трети опрошенных согласились с тем, что иногда женщины сами провоцируют применение к ним насилия внешним видом, одеждой или поведением (63 процента). 10 процентов не посчитали изнасилованием принуждение жены к сексу.

«Россия продолжает оставаться патриархальной страной, в которой женщина может считаться виновной в насилии над собой же», — отмечает феминистка Залина Маршенкулова.

Всероссийский репрезентативный телефонный опрос был проведен в марте 2019 года. Выборка составила 1792 человека.

Домашние побои вывели из-под уголовной ответственности в феврале 2017 года. По данным кризисного центра для женщин «Анна», число обращений жертв домашнего насилия резко выросло после декриминализации. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова назвала декриминализацию ошибкой.

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