Россияне захотели видеть больше женщин на руководящих должностях

Более трети россиян (34 процента) хотели бы видеть больше женщин-руководителей. К таким выводам пришли исследователи агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика» (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Среди россиян в целом распространено мнение, что женщины часто занимают руководящие посты (50 процентов). Однако, как отметили респонденты, для современного общества этого недостаточно. Так, 34 процента опрошенных выразили желание видеть больше женщин-руководителей. Чаще всего такой призыв чаще исходил от самих женщин (41 процент).

Также отмечается, что у россиян стали вызывать одобрение женщины, работающие в мужских профессиях (56 процентов). К таким профессиям авторы исследования отнесли профессии машиниста или шахтера.

Всероссийский репрезентативный телефонный опрос был проведен в марте 2019 года. Выборка составила 1792 человека.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о превосходстве женщин-руководителей над мужчинами. Что касается мужских профессий, действующий официальный список 456 профессий из 38 отраслей, запрещенных для российских женщин, планируется сократить. Проект соответствующего приказа скоро поступит на регистрацию в Минюст.

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