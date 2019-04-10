Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о превосходстве женщин-руководителей над мужчинами. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в среду, 10 апреля.

«Все руководители-женщины, безусловно, лучше, чем руководители-мужчины», — сказал премьер школьникам в ходе всероссийского открытого урока.

По его словам, чтобы стать хорошим руководителем, необходимо читать классическую литературу.

«На ней как раз и можно получить хороший жизненный опыт в каком-то смысле, и просто получить необходимое интеллектуальное развитие. Читайте русскую, иностранную и классическую литературу, и все будет нормально», — добавил Медведев.

Согласно данным исследования рекрутинговой компании Hays, более половины российских женщин уверены в существовании барьеров, препятствующих успешному развитию их карьеры наравне с мужчинами.

В начале марта вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что российские женщины в среднем зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин.

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