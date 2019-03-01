Названа разница в зарплатах российских мужчин и женщин

Российские женщины в среднем зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин, заявила вице-премьер Ольга Голодец, которую цитирует ТАСС.

«Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70 процентов от средней заработной платы мужчин», — отметила Голодец.

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По ее словам, российские женщины имеют много возможностей, но все равно не достигают того же уровня образования, карьерного роста и дохода, как мужчины.

В прошлом году министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что женщины имеют некоторые профессиональные преимущества перед мужчинами, так как они более последовательны и обладают «параллельным мышлением».

При этом одно из исследований отечественного рынка труда показало, что женщины в среднем имеют более низкие зарплатные ожидания.

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