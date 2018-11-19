Россиянки массово испугались конкуренции с мужчинами в работе

Зарплатные ожидания женщин оказались на шесть тысяч рублей меньше, чем у мужчин, претендующих на аналогичные должности в Москве. Об этом стало известно из результатов исследования портала SuperJob, передает ТАСС.

Разница в предполагаемых зарплатах в резюме мужчин и женщин колеблется от двух до 12 тысяч, отмечают эксперты. Наиболее значительно отличаются ожидания по зарплате у архитекторов (85 тысяч рублей против 73 тысяч рублей), бизнес-аналитиков (110 тысяч рублей против 98 тысяч рублей) и менеджеров интернет-проектов (80 тысяч рублей и 70 тысяч рублей).

Согласно исследованию, юристки запрашивают на шесть тысяч рублей меньше, чем юристы, а торговые представительницы и женщины, занимающиеся тестированием ПО, — на пять тысяч рублей.

Материалы по теме Сильные и независимые Женщины получают меньше, потому что у них слишком много прав Без преград Женщины принесут миру триллионы долларов. Надо лишь подождать пару веков

Специалисты пришли к выводу, что за последние восемь лет женщины стали чувствовать себя более неуверенно в конкуренции с мужчинами за рабочие места, с чем и связано понижение зарплатных ожиданий. «Сегодня женщины чаще всего претендуют на заработок ниже, чем указан в вакансиях. Зарплатные ожидания женщин соответствуют среднему предложению рынка труда менее чем у половины рассматриваемых профессий», — подводят итог эксперты SuperJob.

В сентябре министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что России необходимо увеличить экономическую активность женщин, чтобы войти в топ-5 стран по уровню ВВП по паритету покупательной способности.

В июле убытки глобальной экономики из-за недоступности образования для девочек были оценены в 30 триллионов долларов в год. Всемирный банк подсчитал, что женщины, окончившие начальную школу, зарабатывают до 20 процентов больше, чем их необразованные коллеги. При этом, зарплата женщин с полным средним образованием вдвое выше, а у женщин с высшим образованием — втрое, чем у тех, кто по каким-либо причинам не смог учиться в школе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!