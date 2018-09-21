Объяснена отсталость России

Россия сможет догнать Германию по уровню ВВП, если увеличит экономическую активность женщин до уровня Норвегии. Рост влияния женщин в экономике позволит России войти в топ-5 стран по уровню ВВП по паритету покупательной способности и обогнать по этому показателю столь развитую нацию, как Германия. С таким заявлением выступил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

В ходе выступления министр рассказал, что уровень экономической активности мужчин в России оценивается в 71 процент, женщин — в 56,6 процента. При этом в Германии экономическая активность женщин оценивается в 55 процентов. Экономический рывок возможен, если Россия сможет довести уровень экономической активности женщин до показателей Норвегии, где он составляет 61 процент.

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«Если бы у нас сейчас в России экономическая активность женщин была бы такая же, как в Норвегии, то ВВП был бы на четыре процента выше — мы бы уже выполнили один из элементов указа президента: были бы выше Германии с точки зрения размера экономики. А если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13-14 процентов. То есть экономика была бы существенно сильнее», — заявил Орешкин.

При этом министр настаивает, что рост вовлеченности женщин в экономику не должен стать самоцелью, однако государство должно создавать такие условия, чтобы женщины могли влиять на экономическое развитие страны. Министр утверждает, что программы, которые реализует ведомство, направлены на решение в том числе и гендерных проблем в развитии бизнеса.

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина Россия должна войти в топ-5 экономик по ВВП по паритету покупательной способности, в настоящий момент Россия занимает шестое место в рейтингах МВФ и Всемирного банка. Однако этот показатель считается не самым релевантным для того, чтобы оценивать экономическую мощь страны: экономисты полагают, что наиболее релевантным считается показатель ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, по которому Россия занимает всего лишь 48-е (МВФ) и 52-е (ВБ) места в соответствующих рейтингах.

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