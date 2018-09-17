Трети россиян предрекли увольнение

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Развитие технологий, автоматизация процессов и внедрение роботов в производство до 2020 года оставят около 75 миллионов человек без работы. При этом новые технологии не создадут дисбаланса на рынке труда и резкого роста безработицы, наоборот, эксперты прогнозируют, что новые технологии создадут около 133 миллионов новых рабочих мест. Подобный прогноз заложен в докладе «Будущее рабочих мест 2018», выпущенный Всемирным экономическим форумом (WEF), Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

«В России, по самым скромным оценкам, может быть сокращено до 30 процентов персонала практически во всех секторах. Два основных фактора, которые будут влиять на это — низкая производительность труда и появление новых технологий», — рассказал «Ленте.ру» партнер Strategy Partners и руководитель проекта в России Алексей Праздничных.

По итогам 2017 года, 29 процентов всего рабочего времени, потраченного на создание товаров и услуг, приходилось на машины и алгоритмы. В 2022 году этот показатель достигнет 42 процентов, а в 2025 — уже 52 процента, то есть роботы будут делать больше задач, чем люди.

«Компании в России выделяют три ключевые стратегии решения проблемы изменения структуры рабочих мест: вместо переобучения и развития компетенций текущего персонала планируют нанимать новых сотрудников с новыми навыками, автоматизировать рабочие процессы и использовать пул временных специалистов», — говорит Праздничных.

Главными технологиями, которые будут определять экономический ландшафт в ближайшие годы, эксперты назвали высокоскоростной мобильный интернет, повсеместное использование больших данных, искусственный интеллект и облачные технологии. Опасение, что роботы и алгоритмы лишат людей работы, не обосновано в среднесрочной перспективе — в большинстве случаев они могут взять на себя лишь часть операций, которые выполняет сотрудник, но не все его обязанности.

Меньше четверти рабочих мест могут быть автоматизированы на 70 процентов и больше, при этом все чаще становится ясно, что выгоднее не заменять, а дополнять передовые технологии грамотными кадрами, что способствует росту производительности труда.

В докладе представлено видение экспертов WEF и работодателей по всему миру. Основа исследования — опрос работодателей в 20 странах (совокупный объем их экономик — 70 процентов мирового ВВП). Общее число опрошенных компаний — 313. Число их сотрудников — около 15 миллионов человек.

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