В Германии закончилась рабочая сила

Немецкий рынок труда столкнулся с проблемой дефицита рабочей силы. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Института исследований рынка труда и карьеры (IAB), в стране открыто более миллиона вакансий.

Компании ФРГ выставили в сумме около 1 210 000 вакансий. Работники нужны в производственном секторе, а также в сферах здравоохранения, логистики и строительства. Исходя из результатов исследования, подходящего сотрудника компания может найти в среднем за 82 дня.

Аналитики отметили, что нехватка кадров неравномерно распределена по территории республики. Так, 940 тысяч из предложенных вакансий выставлены компаниями, которые находятся в западной части Германии. При этом всего 270 тысяч предложений исходят от фирм, расположенных в восточной части страны.

Материалы по теме Одичали Миллиардеры скупают острова. Везет не всем

Дефицит рабочей силы особенно сильно ощущается в компаниях, где численность сотрудников не превышает девять человек. По словам экспертов, основной проблемой при подборе персонала является малое количество откликов на вакансию, а также недостаточная компетентность кандидатов.

В феврале французские компании столкнулись с подобной проблемой. Из 29 миллионов трудоспособного населения 3,5 миллиона человек были официально признаны безработными, однако по итогам 2017 года более 200 тысяч вакансий не были закрыты по той же причине — из-за отсутствия квалифицированных рабочих.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!