В США закончилась рабочая сила

Американские компании жалуются, что не могут найти работников и заполнить рабочие места — рынок труда испытывает острый дефицит. Об этом свидетельствует доклад Федеральной резервной системы США, выдержки из которого приводит CNN.

«ФРС констатирует нехватку трудовых ресурсов по всей стране. Предприятия утверждают, что у них остается только один способ заполнить пробелы и удерживать сотрудников — это рост зарплат», — говорится в докладе.

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Проблемы на рынке труда уже начинают приносить компаниям убытки. ФРС отмечает, что на текущем этапе проблема не стала полномасштабной, однако такой риск существует, если тренд сохранится. Рынок труда испытывает дефицит ресурсов с декабря предыдущего года.

В качестве примера нехватки трудовых ресурсов ФРС приводит ситуации в Новой Англии, Восточном побережье, Вашингтоне, Кентукки и многих других местах. В столице США, например, не хватает квалифицированных строителей, что вынуждает строительные компании поднимать зарплаты рабочим, а расходы перекладывать на конечную стоимость жилья. В Новой Англии не хватает официантов и поваров, а на Восточном побережье не могут найти квалифицированных водителей.

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