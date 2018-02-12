Во Франции закончилась рабочая сила

Французские компании столкнулись с дефицитом квалифицированных рабочих кадров при том, что на бирже труда официально зарегистрировано 3,5 миллиона безработных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенные компании и статистику по рынку труда во Франции.

С трудностями, например, сталкивается компания-поставщик деталей для Airbus — Figeac-Aero. Руководитель завода в Осере Патрис Паризо жалуется, что компания сделала все возможное, чтобы привлечь новых сотрудников, но по-прежнему не может покрыть недостаток сотрудников. Реклама и программы повышения квалификации ожидаемого эффекта не дают. «Я даже уже не знаю к кому обратиться», — говорит Паризо.

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По данным французского агентства занятости, из 29 миллионов трудоспособного населения Франции 3,5 миллиона официально безработные. По итогам 2017 года 200-330 тысяч вакансий не были закрыты, причем 75 процентов из них — из-за отсутствия квалифицированных рабочих.

Агентство отмечает, что проблемой недостатка квалифицированных кадров старается заниматься президент Франции Эмманюэль Макрон. Правительство намерено вложить около 15 миллиардов евро на обновление программ переквалификации кадров, а также на создание курсов повышения навыков и квалификации. Власти опасаются, что нехватка конкурентоспособной рабочей силы станет тормозом для экономического роста Франции.

Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил агентству, что из-за этой проблемы «французская машина едет недостаточно быстро», он призывает правительство решить проблему. «Мы не можем оставаться страной с тремя миллионами безработных параллельно с тысячами незанятых рабочих мест. Это настоящий парадокс», — негодует Виллеруа.

Похожие проблемы испытывает и американский рынок труда. Из-за недостатка квалифицированных кадров американские компании уже начали нести убытки.

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