Россия пообещала догнать Германию

Министр экономического развития Максим Орешкин обещает, что Россия к 2024 году войдет в топ-5 крупнейших экономик планеты и догонит Германию. Слова министра передает ТАСС.

«Прогнозируемые темпы роста превзойдут рост мирового ВВП и позволят России войти в пятерку самых крупных экономик мира, преодолев текущее отставание от Германии», — утверждает министр.

При этом ведомство прогнозирует, что по итогам 2018 года ВВП России вырастет на 1,8 процента, а в 2019 году вырастет на 1,3 процента. Эти показатели даже не догонят среднемировые темпы, которые в настоящий момент колеблются в районе двух процентов ВВП в год.

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Более того, темпы роста российской экономики падают. По итогам августа темпы роста ВВП составили всего один процент против 1,8 процента месяцем ранее. Ключевым тормозом российской экономики в августе стали сельское хозяйство, транспортные перевозки, промышленное производство и розничная торговля. В годовом выражении российская экономика по итогам августа выросла на 1,6 процента, не догоняя таким образом прогноз ведомства.

В декабре 2017 года Орешкин настаивал, что тормозом для развития России выступает чрезмерное присутствие государства в экономике, оно мешает развитию конкуренции и делового климата. Согласно майскому указу президента России Владимира Путина Россия к 2018 году должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса, в рейтинге 2017 года Россия занимала только 35 место.

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