Банк России подсчитал плюсы повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

«С учетом возрастной структуры населения, текущей доли работающих пенсионеров, динамики производительности труда сотрудников разных возрастов повышение пенсионного возраста, по оценкам Банка России, внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта в 2019 году и 0,2-0,3 процентного пункта в 2020–2021 годах», — утверждает регулятор.

Материалы по теме Путин смягчил пенсионную реформу Президент дал поблажки всем, и особенно женщинам. Это будет дорого

Аналитики банка назвали следствием реализации реформы увеличение численности занятых граждан и, соответственно, увеличение темпов прироста ВВП при прочих равных условиях.

7 сентября первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что пенсионная реформа не принесет доходов федеральному бюджету. Он отметил, что изменения в пенсионное законодательство внесли, чтобы повысить пенсионное обеспечение россиян.

Власти хотят повысить пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, женщинам — до 60 лет (изначально предполагалось — до 63). Законопроект уже прошел первое чтение в июле. Решение властей вызвало бурную реакцию в обществе. Путин 29 августа выступил со специальным обращением к гражданам, в котором пообещал смягчить реформу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!