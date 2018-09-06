Пенсионная реформа учтет деньги коррупционеров

«Единая Россия» предлагает направлять изъятые у коррупционеров средства в Пенсионный фонд. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает ТАСС.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, за последние шесть лет в бюджет поступило более 1,2 миллиарда рублей «от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности».

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Также единороссы предложили предоставить сенаторам и депутатам возможность отказаться от пенсионных преференций. «Отказ становится по закону безотзывным», — заметил секретарь генсовета.

Масштабное реформирование пенсионного законодательства кабинет министров анонсировал в середине июня. Предлагаемое увеличение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин большинство граждан восприняли негативно.

В конце августа президент России Владимир Путин обратился к нации и объявил о смягчении положений правительственного законопроекта. Так, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, как предлагали министры. Глава государства подчеркнул, что изменения необходимы для устойчивого функционирования системы.

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