В правительстве оценили влияние пенсионной реформы на бюджет

Пенсионная реформа не принесет доходов федеральному бюджету, считает первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. По сообщению ТАСС, об этом он заявил во время выступления на III Московском финансовом форуме.

«В результате пенсионных изменений федеральный бюджет не получает никакой выгоды, наоборот, мы больше будем направлять помощи в первые годы Пенсионному фонду — это нормально», — сообщил Силуанов.

Министр отметил, что изменения в пенсионное законодательство внесли, чтобы повысить пенсионное обеспечение россиян. По его словам, в бюджете, в любом случае, не достаточно ресурсов, чтобы увеличить пенсии насколько было объявлено.

Материалы по теме Путин смягчил пенсионную реформу Президент дал поблажки всем, и особенно женщинам. Это будет дорого

Силуанов подчеркнул, что при плохой демографической ситуации и низких пенсиях нельзя не изменять пенсионную систему, потому что в дальнейшем наступит коллапс.

«Пенсии будут снижаться, демография будет ухудшаться, и дальше только эти проблемы будут нарастать, поэтому, когда готовились эти предложения, вопрос бюджета был вторичен, третичен и так далее», — отметил он.

Ранее министр труда Максим Топилин заявлял, что повышение пенсионного возраста необходимо, чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда России (ПФР). При сохранении существующей системы, по мнению министра, ПФР не справится с количеством пенсионеров — возникнет дисбаланс между размером выплат и страховых взносов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!