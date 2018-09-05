Атомщики отказались рано уходить на пенсию

Почти половина сотрудников атомной отрасли — люди предпенсионного и пенсионного возраста, которые не спешат уходить на пенсию, сообщил ТАСС глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его подсчетам, таких работников порядка 40 процентов.

«Как видите, в атомной отрасли люди не спешат уходить на пенсию. И мы это приветствуем, так как опыт, который наши работники приобретают за десятки лет трудового стажа, практически бесценен», — сказал Лихачев.

Как он отметил, в «Росатоме» развита система наставничества, которая объединяет восемь тысяч человек.

«Эти люди не стремятся выйти на пенсию, несмотря на то, что многие находятся уже в преклонном возрасте. Они много и охотно работают», — добавил Лихачев. По его словам, опыт, который передают пожилые сотрудники — «питательная среда для развития отрасли».

Главной задачей глава госкорпорации считает создание комфортных условий для тех, кто долго работает. Это включает в себя диспансеризацию, добровольное медицинское страхование, путевки в санаторий. Также оказывается дополнительная помощь в случае тяжелых заболеваний и приобретения дорогостоящих лекарств.

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