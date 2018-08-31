Сбербанк поддержит пенсионеров

Сбербанк намерен поддержать российских пенсионеров и готовит для этого ряд финансовых и страховых инициатив, заявил в эфире телеканала «Россия 24» председатель правления Сбербанка Герман Греф.

При этом он отметил, что кредитная организация вот уже два года работает «над проектом создания государственно-частного партнерства по созданию сети домов для пожилых людей», которые должны стать высококлассными учреждениями, «в которых людям предоставляют высочайший уровень обслуживания, реализацию их интересов, возможность общения, первичную медицинскую помощь». В данный момент прорабатываются условия, на которых бизнес мог бы инвестировать в подобные проекты.

Еще одной инициативой, направленной на поддержку пенсионеров, Греф назвал страховую поддержку данной категории граждан, выплачивающих ипотеку. «Порядка 2 процентов ипотечных кредитов выдается людям старше 60 лет, а 20 процентов ипотечных заемщиков гасят наши кредиты в возрасте старше 60 лет», — отметил в этой связи глава Сбербанка.

Помимо этого он рассказал о готовности корпоративного университета Сбербанка разработать программы для переквалификации людей пожилого возраста, специальность которых оказалась невостребованной на рынке.

29 августа президент России Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. Власти намерены снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии.

Также президент России предложил оформить гражданам, которые в ближайшие два года планировали выйти на пенсию, особую льготу — выйти на пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Глава правительства Дмитрий Медведев объявил о проведении пенсионной реформы 14 июня. Реформа включала в себя повышение пенсионного возраста на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме.