Пенсионный фонд ответил на слова Путина об апартаментах

Продажа офисов Пенсионного фонда России не обсуждается и не станет альтернативой пенсионной реформе, передает РБК слова пресс-службы фонда.

«Президент России Владимир Путин в своем выступлении привел вариант продажи части госсобственности ПФР как пример абсурдных, нерациональных идей, предлагаемых в качестве альтернативы изменений пенсионного возраста», — пояснили в пресс-службе ПФР.

Ранее Путин в своем телеобращении рассмотрел возможность продажи зданий Пенсионного фонда в качестве источника финансирования пенсий.

«Другой вариант — продать часть госсобственности, например, как некоторые предлагают, все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю», — сказал президент. Впрочем, как он подчеркнул, общая стоимость этих объектов составляет 120 миллиардов рублей, и «даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней».

Как пояснили в ПФР, их офисы в основном служат для приема населения, в том числе маломобильных групп. В среднем за год клиентские службы ПФР посещают около 10 миллионов пенсионеров и инвалидов, 1-1,5 миллиона владельцев сертификата на материнский капитал. При этом офисы являются госсобственностью и переданы фонду Росимуществом в оперативное управление.

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