Пенсионный фонд перейдет на блокчейн

Пенсионный фонд России (ПФР) будет отслеживать трудовые договоры россиян с помощью технологии блокчейн. Предложения по объединению всех информационных систем фонда в единую цифровую платформу приготовят до конца года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ПФР.

При устройстве на работу договор будет заключаться в электронном виде и подтверждаться цифровой подписью. Таким образом, все договоренности будут зафиксированы, а возможность вносить правки будет исключена. «Внедрение смарт-контрактов в трудовые отношения позволит в будущем отказаться от обязательного заключения их в бумажном виде, но иметь о них информацию в любой момент времени, как это сегодня происходит с правом на недвижимость», — заявили в пресс-службе ПФР.

Фонд планирует сократить расходы на хранение и обслуживание большого объема данных. «Цифровая платформа ПФР должна стать агрегатором цифровых сервисов в области социального обеспечения населения. <...> [Она] должна, с одной стороны, существенно снизить трансакционные издержки фонда, а с другой — обеспечить его проактивное развитие в условиях цифровизации российской экономики», — отметила пресс-служба.

Ранеее в июне глава правительства Дмитрий Медведев пояснил, что переход на цифровые трудовые книжки будет постепенным и начнет работать только с 2020 года.

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