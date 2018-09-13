Госдума одобрила уголовное наказание за увольнение перед пенсией

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».

Согласно документу, в Уголовный кодекс России вводится новая статья — «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста» (то есть за пять лет до выхода на пенсию). Наказание по ней подразумевает штраф до 200 тысяч рублей, изъятие дохода за полтора года либо обязательные работы на срок до 360 часов.

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Ранее, 4 сентября, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал, что в результате принятия закона работу будут терять те, кто не достиг предпенсионного возраста. По его мнению, в зоне риска окажутся мужчины от 50 лет и женщины от 45 лет.

Шохин добавил, что в Уголовном кодексе существует статья 145, которая предполагает штраф или обязательные работы за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу беременных и женщин с детьми младше трех лет, но за все время по ней не было ни одного судебного процесса.

Установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение и отказ в приеме на работу сотрудников предпенсионного возраста предложил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам, посвященном пенсионной реформе. Глава государства также поручил правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы в сотрудниках предпенсионного возраста.

В июле законопроект о повышении пенсионного возраста мужчинам до 65 лет и женщинам до 60 (изначально предполагалось — до 63 лет) прошел первое чтение.

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