Бизнес назвал меры для удержания предпенсионеров на работе

Бизнес-объединения «Деловая Россия», «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) и «Опора России» представили инициативы по сохранению на работе россиян предпенсионного возраста. Об этом сообщает РБК.

Глава «Деловой России» Алексей Репик в письме первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко заявил, что необходимо освободить работодателей от страховых взносов за пенсионеров, стимулировать бизнес переобучать пожилых сотрудников, а также засчитать часть затрат на ДМС в обязательства по взносам в фонд обязательного медицинского страхования.

«Опора России» предложила снизить пенсионные взносы для сотрудников предпенсионного возраста с 22 до 10 процентов. «Снижение отчислений в пенсионный фонд для тех, кому осталось пять лет до пенсии <...> — это основной механизм [стимулирования бизнеса]», — сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин. С ним согласен и глава РСПП Александр Шохин.

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По мнению «Деловой России», также следует компенсировать расходы на создание новых рабочих мест, переподготовку и обучение сотрудников старшего возраста. Репик отмечает, что для нарушений при приеме граждан предпенсионного возраста достаточно административной ответственности, а уголовная ответственность должна применяться в крайних случаях.

6 сентября президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об уголовной ответственности компаний за необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение граждан предпенсионного возраста. Компаниям-нарушителям грозят штрафы до 200 тысяч рублей, изъятие дохода за полтора года либо обязательные работы на срок до 360 часов.

Ранее в сентябре глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал о последствиях ужесточения законодательства за увольнение и отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста. По его мнению, такие меры приведут к обратному эффекту: работу будут терять люди, не достигшие предпенсионного возраста.

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