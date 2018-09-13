МВФ поддержал повышение пенсионного возраста в России

Пенсионную реформу поддержали исполнительные директора Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на заключительное заявления МВФ по завершении консультаций с Россией.

МФВ считает, что пенсионная реформа поможет решить проблемы, возникшие из-за неблагоприятной демографической ситуации. Также представители международной организации поддержали планы правительства России увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру. По мнению специалистов, следует лучше контролировать расходы на социальную помощь гражданам.

Фонд не стал менять прогноз по росту ВВП России в 2018 году. Он остался на уровне 1,7 процента. При этом в среднесрочной перспективе прогноз оказался более сдержанным. В качестве сдерживающих факторов указаны долгосрочные последствия санкций и структурные проблемы. По оценке МВФ, если не будут проведены структурные реформы, рост ВВП в России составит 1,5 процента.

Ранее, в июне, министр экономического развития Максим Орешкин выступил прогнозом, что рост ВВП в 2018 году будет находиться в диапазоне от 1,6 до 2,1 процента. ВВП за год сможет превысить, по оценке министра, 100 триллионов рублей.

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