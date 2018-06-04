Россия пошла на рекорд

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что ВВП России в 2018 году может превысить 100 триллионов рублей. Слова министра приводит РБК.

Его ведомство понизило прогноз роста экономики России: если раньше министерство прогнозировало рост ВВП России по итогам 2018 года на уровне 2,1 процента, то теперь оценка значительно скромнее. По словам Орешкина, рост ВВП в 2018 году будет находиться в диапазоне от 1,6 до 2,1 процента.

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«Та цифра, которая была у нас в мартовском прогнозе, она попадает в этот диапазон и находится на верхней его границе. Здесь есть риски того, что рост окажется ниже. Они существенны, но при этом 2,1 процента в целом остается в рамках допустимых значений», — отметил министр.

Коррекцию прогноза Орешкин объяснил новым витком антироссийских санкций, высокой волатильностью на мировых рынках, а также политикой Банка России. Даже при сниженном прогнозе по ВВП глава Минэкономразвития убежден, что у России есть шансы преодолеть отметку в 100 триллионов рублей по итогам 2018 года.

В 2017 году ВВП России составил 92 триллиона рублей, преодоление отметки в 100 триллионов ведомство ранее считало допустимым только по итогам 2019 года. Пересмотр прогноза по ВВП, по словам Орешкина, связан с ростом цен на нефть.

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