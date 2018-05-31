Названа сверхзадача на новый срок Путина

Самой трудновыполнимой задачей из нового майского указа президента России Владимира Путина будет снижение уровня бедности в стране в два раза к 2024 году. Такое заявление сделала вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

«Это сверхзадача, самая сложная задача, которая поставлена в указе, и, безусловно, она зависит от того, насколько качественно и какими темпами будет развиваться наша экономика», — сказала она. Голикова заверила, что все действия российского правительства нацелены на увеличение темпов роста экономики страны ради благосостояния россиян.

Президент России 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документ охватывает 12 направлений деятельности нового правительства и основные задачи по каждому из них. Помимо снижения уровня бедности в указе ставятся задачи устойчивого демографического роста, повышения продолжительности жизни, роста доходов и улучшения жилищных условий россиян.

По подсчетам властей, реализация всех поставленных задач потребует около 25 триллионов рублей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития найти источники финансирования намеченных в указе направлений до 6 июля.

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