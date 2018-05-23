Медведев отправил подчиненных на поиски денег

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Дмитрий Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 6 июля найти источники финансирования для исполнения нового майского указа президента Владимира Путина. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

Предложения по проектам не должны разбалансировать бюджеты российских субъектов, многие из которых дефицитны. Кроме того, Медведев поручил правительству подготовить предложения по формированию единого документа стратегического и бюджетного планирования до 25 июня.

Также в числе поручений премьера — проекты основных направлений деятельности правительства и прогноза социально-экономического развития страны до 2024 года, они должны быть готовы к 1 сентября. К 15 августа ведомства должны представить правительству готовые варианты нацпроектов по реализации майского указа, а к 1 октября — «дорожные карты» по их выполнению.

Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. По подсчетам властей, на реализацию всех поставленных задач необходимо около 25 триллионов рублей.

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