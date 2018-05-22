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Власти нашли способ решить проблему российских дорог

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Правительство решило перевести более 17 тысяч километров региональных дорог в России в статус федеральных, чтобы отремонтировать их. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Осуществлять передачу будут в несколько этапов в течение последующих 12 лет. Таким образом, федеральный статус все заявленные дороги получат к 2031 году. Речь идет, в частности, о дороге к Керченскому мосту, объездных дорог вокруг Нижнего Новгорода и Читы и трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

По словам вице-президента Центра экономики инфраструктуры Павла Чистякова, сегодня нормативам не соответствует 40–60 процентов региональных российских дорог, иногда эта цифра даже доходит до 80. Регионам не хватает денег наладить дорожное хозяйство, констатирует он.

Федеральным властям передадут всего 17 тысяч из 500 тысяч километров дорог. На их содержание и ремонт у Росоавтодора, по оценкам Чистякова, уйдет до 2030 года около 80 миллиардов рублей.

Накануне, 21 мая, член генсовета партии «Единая Россия» Аркадий Фомин предложил строить более узкие дороги. По его словам, это позволит сэкономить бюджетные средства.

Президент Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. В числе поручений — довести до нормативного состояния половину дорог в стране. На дорожное строительство власти планируют выделить более восьми триллионов рублей.

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