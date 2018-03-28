Стала известна цель повышения налогов в России

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что планы по повышению налогов в стране связаны, в частности, с необходимостью выделения ресурсов на развитие дорожной инфраструктуры. Такое заявление зампред правительства сделал в ходе доклада на итоговой коллегии Минтранса России, сообщает Rambler News Service.

«Дорогами мы должны заниматься в приоритетном режиме. На это будут выделяться ресурсы. Для этого, в том числе, будут повышены налоги, что не может всем нравиться», — сказал он.

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Дворкович пояснил, что за внесением поправок в бюджет последует системная модернизация транспортных систем регионов, агломераций и логистических цепочек. По его словам, «все должны подготовить соответствующие планы различных видов транспорта».

Как стало известно 22 марта, правительство обсудило возможность изменения налогов. Сообщалось, что в кабмине поднимались вопросы о повышении НДФЛ на 2 процентных пункта, до 15 процентов, введении необлагаемого минимума, проведении двух налоговых маневров, обнулении экспортной пошлины при повышении НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), введении торгового сбора с оборота и отмене льготной ставки НДС.

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