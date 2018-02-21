Расходы на здравоохранение решили переложить на плечи россиян

В России нужно увеличивать финансирование медицины и ввести систему дополнительных платежей от населения. Такую идею выдвинул Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина, передает РБК. Как отмечается в докладе, из-за быстрого обновления медицинских технологий государство не сможет обеспечивать граждан всеми инновациями на бесплатной основе.

По плану ЦСР, госрасходы должны вырасти с 3,2 до 5 процентов ВВП к 2035 году. Однако этого будет мало, поэтому предлагается выстраивать систему софинансирования.

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По данным Высшей школы экономики, в настоящее время 15 процентов населения доплачивают за медицинскую помощь. Таким образом, речь идет о легализации уже существующих явлений.

По оценке экспертов ЦСР, если система софинансирования не будет выстроена, Россия серьезно отстанет от развитых стран в этой сфере. В то же время при реализации программы развития медицины ожидаемая продолжительность здоровой жизни (без хронических заболеваний) должна вырасти с нынешних 64 до 81 года, а индекс активного долголетия — с 31 до 48 лет.

В декабре 2017 года на плечи россиян уже предложили перенести другие расходы, а именно введение налога с продаж взамен налога на движимое имущество. Фактически этот налог уменьшит налоговую нагрузку бизнесу и увеличит ее простым россиянам.

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