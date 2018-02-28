Налоговая похвасталась рекордным сбором налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) отчиталась о рекордных поступлениях в консолидированный бюджет: по итогам 2017 года служба перечислила 17,3 триллиона рублей, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. Об этом рассказал глава налоговой Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«В 2017 году ФНС России обеспечила рекордные за последние пять лет темпы роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны — более 17,3 триллиона рублей, что почти на 20 процентов, или на 2,9 триллиона рублей больше, чем в 2016 году», — рассказал глава ФНС. По словам Мишустина, рост налоговых поступлений составляет 3,1 процента ВВП.

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Рост обусловлен в основном за счет увеличения нефтегазовых доходов, на которые пришлось 60 процентов прироста налоговых поступлений. Другими драйверами роста стали налог на прибыль 3,3 триллиона рублей (рост на 18,8 процентов за год) и налог на добавленную стоимость (НДС), который в 2017 году вырос на 15,5 процентов.

Значительную часть налоговых поступлений принес российской казне «налог на Google» (НДС в размере 18 процентов за все электронные услуги: игры, музыку, кино), который принес 9,4 миллиарда рублей. Мишустин отметил, что сразу 143 крупных иностранных компании в добровольном порядке встали на налоговый учет. В реестре ФНС зарегистрировались в том числе Facebook, Apple, Google, Microsoft, Netflix, Samsung, Amazon, Sony, Uber.

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