Российских олигархов поманили в Италию

Власти Италии намерены привлечь в страну состоятельных граждан со всего мира, в том числе из России, с помощью налоговых льгот. Об этом заявил министр экономики и финансов Италии Фабрицио Пагани в интервью агентству Bloomberg.

По словам министра, фактически власти готовы освободить от налогов всех богачей, которые заплатят за вид на жительство 100 тысяч евро. Этим предложением заинтересовались уже более 150 человек, отметил он.

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«Мы ведем переговоры с людьми из США, Швейцарии, России и Великобритании, которые зачастую рассматривают подобные предложения. Однако и помимо них к нам обращаются норвежцы и голландцы. Причем вопрос зачастую не в деньгах и налогах, некоторые из них просто коллекционеры. Речь, конечно же, идет об очень очень богатых людях», — пояснил Пагани.

Как отмечает агентство, Италия проводит подобную налоговую политику, чтобы ускорить восстановление экономики после нескольких лет рецессии. Bloomberg также приводит в пример Португалию, которой благодаря налоговым льготам для состоятельных граждан удалось привлечь капитал в свою экономику и увеличить экономический рост.

Главное условие для получения налоговых льгот — налоговое резидентство Италии, которое оформляется вместе с видом на жительство и налоговыми льготами. Целевой показатель для первого года работы программы — 150 богачей. Министр полагает, что меры позволят богатым городам вроде Милана и Венеции или некоторым альпийским городкам, «стать еще богаче».

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