Бежавшим из России олигархам собрались простить уголовные дела

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов рассказал подробности инициативы о возвращении уехавших за рубеж бизнесменов. По его словам, он рассчитывает, что правоохранительные органы закроют дела против бежавших из России предпринимателей. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает РИА Новости.

«Наша надежда в том, что по крайней мере процентов 10 дел будут просто автоматически закрыты. Мы напоминаем следственным органам, что такие дела есть, вернитесь к ним и закройте», — сказал Титов, отметив, что по остальным эпизодам и бизнесменам он будет разбираться персонально. Омбудсмен отметил, что ожидает от президента соответствующего поручения.

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При этом личного обсуждения у Титова с Владимиром Путиным по этой теме не планируется. «Нет, встреча с президентом у меня не назначена. Президент такого рода вещи расписывает своим подчиненным в правоохранительных органах, силовых структурах, в прокуратуру, в судебные органы», — пояснил омбудсмен.

Перед собой уполномоченный по правам предпринимателей ставит задачу донести до правоохранительных органов тот факт, что дела против российских бизнесменов из Лондона забыли.

Титов встречался с бежавшими из России бизнесменами в субботу, 3 февраля. По словам бизнес-омбудсмена, «они нормальные ребята, просто на них заведены уголовные дела в России». На следующий день, 4 февраля, стало известно, что Титов передал Владимиру Путину список российских бизнесменов, которые пожелали вернуться в Россию.

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