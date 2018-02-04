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Путину передан список желающих вернуться беглых бизнесменов

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Борис Титов и Владимир Путин
Борис Титов и Владимир Путин

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что передал президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, желающих вернуться на родину. Об этом омбудсмен написал в Facebook.

«В списке более десяти фамилий, и обращения продолжают поступать. История у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО. Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, а на родине дело продолжает висеть», — сообщил Титов.

По его словам, многие дела необходимо пересмотреть. Помимо этого Титов пообещал ходатайствовать перед Интерполом об исключении из списков тех бизнесменов, чья вина не доказана.

Как сообщает газета «Коммерсант», в переданном главе государства списке имена предпринимателей, с которыми Борис Титов встречался 3 февраля в Лондоне. Источники издания утверждают, что в списке есть имена бывшего основного акционера банка «Траст» Ильи Юрова, основателя и совладельца обанкротившегося холдинга «Марта» (в 2000-х годах развивал в России торговые сети «Гроссмарт», Pur Pur и Billa) Георгия Трефилова, основатели «Евросети» Евгения Чичваркина.

О намерении обратиться к президенту по поводу покинувших страну бизнесменов Борис Титов рассказал в начале декабря 2017 года. «Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России», — заявил тогда омбудсмен.

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