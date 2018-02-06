Российские олигархи потеряли за день два миллиарда долларов

Богатейшие россияне потеряли 2,1 миллиарда долларов из-за обвала американского фондового рынка, произошедшего 5 февраля, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Россиян в этом списке в данный момент 27 человек, у 25 из них состояние сократилось и только у двоих выросло. Владелец горно-металлургической группы Evraz и миноритарий «Норникеля» Роман Абрамович за день стал богаче на 68,9 миллиона долларов. Совладельцу LetterOne и Альфа-банка Петру Авену понедельник принес 29,1 миллиона долларов. Их состояние достигло 13,3 миллиарда и 5,9 миллиарда долларов соответственно.

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Больше всего за 5 февраля уменьшилось состояние владельца «Северстали» Алексея Мордашова — он потерял 203,3 миллиона долларов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов обеднел на 176 миллионов долларов. Совладелец УГМК и «Трансмашхолдинга» Искандер Махмудов потерял 174 миллиона долларов, а владелец «Реновы» Виктор Вексельберг — почти 170 миллионов долларов.

Пятерку богатейших россиян возглавляет Мордашов с состоянием в 20,3 миллиарда долларов, на второй строке — крупнейший владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (19,8 миллиарда долларов, минус 136,4 миллиона долларов за 5 февраля), на третьей — владелец НЛМК Владимир Лисин (18,9 миллиарда долларов, минус 106 миллионов долларов), на четвертой — совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (18 миллиардов долларов, минус 35,3 миллиона долларов), на пятой — Виктор Вексельберг (16,8 миллиарда долларов).

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что 500 богатейших людей мира обеднели на 114 миллиардов долларов после рекордного падения американских рынков.

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