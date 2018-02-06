Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в истории

Американский промышленный индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник, 5 февраля, рухнул на 1 175 пунктов (4,6 процента) по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это рекордное дневное падение за всю историю, отмечает Independent.

К концу сессии индекс составил 24 346 пунктов.

Как следует из данных биржи, индекс S&P 500 тоже потерял 4 процента, то есть 113 пунктов. На момент завершения сессии он остался на отметке 2 649 пунктов.

Издание отмечает, что обвал произошел на фоне заявлений Белого дома об успехах американской экономики. Администрация президента США Дональда Трампа, в частности, распространила пресс-релиз о том, что торги на Нью-Йоркской фондовой бирже более 70 раз закрывались на рекордном уровне с начала его вступления в должность главы государства.

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