Индекс Dow Jones установил исторический рекорд

Американский промышленный индекс Dow Jones Industrial Average установил новый исторический максимум, закрыв сессию подъемом на 0,2 процента до 22 203,48 пункта. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.

По данным Минтруда США, инфляция в августе выросла на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали роста потребительских цен на 0,3 процента. На фоне этого индексы S&P 500 и Nasdaq понизились, так как инвесторы сочли, что превзошедшие прогнозы данные об инфляции увеличивают шансы на повышение ставки Федеральной резервной системы США, отмечает Reuters.

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Цены на нефть снижаются: в 10:30 мск в пятницу, 15 сентября, фьючерсы на нефть Brent опустились на 0,38 процента до 55,26 доллара за баррель. Американская нефть WTI торговалась у отметки 49,61 за баррель, на 0,56 процента ниже предыдущего закрытия.

11 сентября стало известно, что государственный долг США впервые в истории перешагнул через отметку в 20 триллионов долларов.

Dow Jones — американский промышленный индекс, один из ключевых в мире. В него входят 30 крупнейших компаний США.