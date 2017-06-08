Американский фондовый индекс Dow Jones обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.

По состоянию на 19:50 мск, индекс составлял 21 241,38 пункта. Он поднялся на 0,32 процента по сравнению с окончанием предыдущей торговой сессии.

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2 марта президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение настроениями американцев по поводу ситуации в экономике. Глава государства заявил, что капитализация фондового рынка с момента его избрания выросла на 3,12 триллиона долларов, а потребительская уверенность достигла максимума за последние 15 лет.

За два дня до этого индекс Dow Jones превысил отметку в 21 тысячу пунктов, что на тот момент было историческим максимумом. Котировки американских бирж росли на позитивных ожиданиях рынка, например, в вопросе снижения налогов, а также инвестиций в инфраструктуру, которые обещал Трамп в ходе своей предвыборной кампании.

Dow Jones — американский промышленный индекс, один из ключевых в мире. В него входят 30 крупнейших компаний США.