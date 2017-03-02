Трамп похвалился рекордными результатами в экономике

Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение настроениями американцев по поводу ситуации в экономике. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава государства заявил, что капитализация фондового рынка с момента его избрания выросла на 3,12 триллиона долларов, а потребительская уверенность достигла максимума за последние 15 лет.

Индекс Dow Jones двумя днями ранее превысил отметку в 21 тысячу пунктов, что является максимумом всех времен. Котировки американских бирж в последние три месяца растут на позитивных ожиданиях рынка, например, в вопросе снижения налогов, а также инвестиций в инфраструктуру, которые обещал Трамп в ходе своей предвыборной кампании.

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Уверенность потребителей в феврале достигла 114,8 пункта, что на 3 с лишним пункта больше, чем в предыдущем месяце. Аналитики ожидали показателя в 111 пунктов.

28 февраля Трамп в своем выступлении перед Конгрессом заявил, что стране нужна новая программа развития инфраструктуры объемом в триллион долларов. Президент пояснил, что эта сумма может быть инвестирована за счет государственного и частного капитала. Реализация программы, по его словам, позволит создать несколько миллионов новых рабочих мест.

В тот же день Трамп оценил свою работу на посту президента на отлично. Кроме того, он поставил себе высшую оценку за достижения.