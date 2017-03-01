Трамп заявил о необходимости инфраструктурной программы на триллион долларов

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении перед Конгрессом заявил, что стране нужна новая программа развития инфраструктуры объемом в триллион долларов.

По его словам, наступило время для новой программы национального восстановления. В то время как США потратили около 6 триллионов долларов на Ближнем Востоке, их собственная инфраструктура рушится, указал Трамп.

Президент пояснил, что триллион долларов может быть инвестирован за счет государственного и частного капитала. С соответствующим предложением он обратится к Конгрессу. Реализация программы, по его словам, позволит создать несколько миллионов новых рабочих мест.

Трамп уточнил, что в основе этой программы будет два принципа — «покупать американское» и «нанимать американцев».

Президент призвал перезапустить двигатель американской экономики, чтобы компаниям проще было вести дела в США и тяжелее уйти в другие страны. Он пообещал понизить налоговые ставки для американских компаний, а также ввести налоговые послабления для среднего класса.