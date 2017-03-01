Трамп пообещал найти новых друзей в мире

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны найти новых друзей и вновь повести за собой другие государства. Об этом американский лидер сообщил во вторник, 28 февраля, в своей речи перед Конгрессом. Трансляция его выступления велась на канале Белого дома в YouTube.

«Америка готова найти новых друзей и создать новые союзы там, где совпадают интересы... То, что мы наблюдаем сегодня — это возрождение американского духа. Наши союзники поймут, что Америка вновь готова вести за собой других», — заявил Трамп.

При этом американский лидер отметил, что его работа — представлять США, и он уважает право других государств выбирать свой путь. По его словам, «независимые страны — лучший способ для выражения мнения людей», передает РИА Новости.

Кроме того, выступая перед конгрессменами, Трамп заявил, что наступило время для новой программы национального восстановления. По его словам, США нужна новая программа развития инфраструктуры объемом в триллион долларов. Он также призвал перезапустить двигатель американской экономики.

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Ранее 28 февраля Трамп оценил свою работу на посту президента на отлично. Кроме пятерки с плюсом за руководство страной, он выставил себе высшую отметку за достижения. В то же время глава государства признал, что с трудом может донести свое мнение до соотечественников, оценив этот показатель на тройку.

Трамп победил на выборах 8 ноября 2016 года и стал 45-м президентом США. Его инаугурация состоялась 20 января в Вашингтоне. Согласно результатам опроса NBC News и Wall Street Journal, проведенного через месяц после его вступления в должность, 48 процентов граждан недовольны новым хозяином Белого дома. Кроме того, треть американцев считает, что он не справляется со своими обязанностями.