Мир
 

Новый руководитель демпартии пообещал ограничить правление Трампа одним сроком

Перейти в «Мою Ленту»
Томас Перес
Томас Перес

Председателем Национального комитета Демократической партии США (DNC) в субботу, 25 февраля, был избран бывший министр труда Томас Перес, сообщает The Washington Post. Он стал первым представителем латиноамериканской диаспоры, который занял данный пост.

В своей речи Перес пообещал сделать все возможное, чтобы «у Трампа был только один президентский срок». «Когда-нибудь будут изучать эту эпоху американской истории. Нам зададут вопрос: "Где вы были в 2017 году, когда у нас был худший президент в истории страны?" Мы сможем ответить, что Демократическая партия была во главе сопротивления», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выбор DNC. «Поздравляю Томаса Переса. Я очень рад за него и Республиканскую партию», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

24 февраля телеканал RT сообщил, что в Демократической партии разработали план по отстранению Трампа от власти. Стратегию придумал активист Дэвид Брок. Главная из предлагаемых мер — критика всех ошибок главы государства. Демократы намерены пристально наблюдать за президентом и его семьей, подавать иски о злоупотреблении им служебным положением. Кроме того, планируется запретить американскому лидеру давать интервью по телефону и обязать лично отвечать на все вопросы.

Место главы Нацкомитета освободилось после того, как в ходе президентской кампании сайт WikiLeaks обнародовал электронную переписку Демократической партии. На фоне скандала в отставку ушли главный исполнительный директор комитета Эми Дейси и его председатель Дебби Вассерман-Шульц.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Thomas Perez elected the first Latino leader of Democratic Party
СМИ узнали о плане демократов по свержению Трампа
Трамп пожаловался на унаследованный от Обамы бардак в США и за рубежом
Спецслужбы США заподозрили в попытках «подпилить табуретку» под Трампом
Последние новости
Новый руководитель демпартии пообещал ограничить правление Трампа одним сроком
WSJ узнала об использовании боевиками ИГ квадрокоптеров в Мосуле
Трамп решил пропустить ежегодный прием для журналистов в Белом доме
Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане
В Анкаре состоялся митинг против присоединения Крыма к России
Украинские ремонтные бригады допустят на Донецкую фильтровальную станцию
Почетный президент ОКР назвал реальным шагом заявление WADA о докладе Макларена
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
12:12 21 февраля 2017
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)

Прощание с иллюзией

Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
06:59 Сегодня

WSJ узнала об использовании боевиками ИГ квадрокоптеров в Мосуле

19:47 24 февраля 2017

Трамп пообещал досрочно начать строительство стены на границе с Мексикой

04:52 Сегодня

Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане

Мир
 — 
00:12 16 февраля 2017

Оголтелое братство

Кто убил старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына
04:13 Сегодня

В Анкаре состоялся митинг против присоединения Крыма к России

01:56 Сегодня

Власти Малайзии обнародовали результаты вскрытия тела Ким Чен Нама

06:00 24 февраля 2017

На Филиппинах арестовали критиковавшего Дутерте сенатора

Мир
 — 
08:15 22 февраля 2017
Мило Джуканович

Интриги Черной Горы

Зачем Подгорица обвиняет Москву в попытке переворота
00:38 Сегодня

Давивший людей водитель в Гейдельберге оказался гражданином ФРГ

23:32 25 февраля 2017

В аварии на польской трассе погибли россиянин и двое белорусов

14:28 22 февраля 2017

Мусульмане США собрали 55 тысяч долларов на восстановление еврейского кладбища

Россия
«Религиозность нашего социума сильно переоценена»
Почему передача Исаакиевского собора РПЦ стала проблемой для церкви и общества
Олег МихеевБанкрот-фронт
Как политики задолжали миллионы и вынуждены жить на 10 тысяч рублей в месяц
«У молодых вообще нет собственной позиции»
Почему современные студенты инфантильны, аполитичны и боятся протестов
Житель Тульской области из ревности сжег супругу и четырех ее знакомых
Казус Чудновец
Чем закончится дело жительницы Катайска, осужденной за репост. Репортаж
Двухлетний мальчик запер отца на балконе ради игры на iPad
Скворцовой присудили премию за спасение пассажирки самолета
Все материалы
Мир
Желтую расу — в лагеря
Жизнь японцев, интернированных в США во время войны
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)Прощание с иллюзией
Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
Самый лучший президент
Американские историки составили список наиболее успешных руководителей страны
WSJ узнала об использовании боевиками ИГ квадрокоптеров в Мосуле
Новый руководитель демпартии пообещал ограничить правление Трампа одним сроком
Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане
В Анкаре состоялся митинг против присоединения Крыма к России
Все материалы
Бывший СССР
Труд пруди
Кто в Белоруссии обязан платить налог на безделье
Процесс со многими неизвестными
Как дело Фирташа может аукнуться украинской власти
Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности
Украинские ремонтные бригады допустят на Донецкую фильтровальную станцию
Грузовик ВСУ насмерть сбил 60-летнюю женщину в Донецкой области
Савченко подвела итоги визита в Донбасс
Украинские радикалы захватили Донецкую фильтровальную станцию
Все материалы
Финансы
Деды задолжали
Почему Россия до сих пор выплачивает долги СССР
Хобби во благо страны
Почему почтовые марки прибыльнее алкоголя, наркотиков и микрозаймов
Россия проиграла спор с ВТО из-за европейских свиней
Трамп похвалился снижением долга США на 12 миллиардов долларов за месяц
В Минфине задумались о повышении ставки НДФЛ до 15 процентов
В Минэнерго Белоруссии сообщили о принятых решениях по российскому газу
Новак оценил потенциал нефтегазовых контрактов в Иране для российских компаний
Все материалы
Бизнес
Большая перемена
Частные инвесторы заинтересовались школами и детсадами
Леонид Хазанов: Налоговая блокада
Или как облегчить экспорт металлургам
Кислая ситуация
Почему российский рынок еще долго не избавится от дефицита молока
Подорожание масла вынудило мороженщиков поднять цены
Google обвинил Uber в краже применяемой в беспилотном автомобиле технологии
Суд Вены решил освободить украинского миллиардера Фирташа
Глава Nissan Карлос Гон объявил об отставке
Все материалы
Силовые структуры
Без ствола
Российские власти сокращают число владельцев гражданского оружия
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
Шойгу исключил из армейского лексикона фразу «показная воинская часть»
Жена Дадина потребовала от прокуратуры найти документы о его освобождении
Мне хардбольно
Как играют в самую травмоопасную военно-спортивную игру
США впервые разместят в Европе истребители F-35
Все материалы
Наука и техника
Допрос обвиняемого - митрополита Петроградского Вениамина на судебном процессе по делу об изъятии церковных ценностей, проходившем в зале филармонииСидеть!
Как молодая советская власть карала своих граждан
После большевистской попытки захвата власти 3-4 июля 1917 года в Петрограде«События в столице застали Ильича врасплох»
Как Сталин, Ленин и Троцкий провели «жаркий» июль 1917 года
Ястреб сбит, ястреб сбит!
Пушка-ловушка, орлы и другие неожиданные способы уничтожить беспилотник
НАСА опубликовало уникальный снимок поверхности Марса
В сети появилось видео с дымящимся iPhone 7 Plus
Стрелять, Карл!
Подстреленный Гитлер и отпуск в фашистской Италии: обзор Sniper Elite 4
На МКС произошла утечка аммиака
Все материалы
Спорт
Окно в Россию
Кого этой зимой купили и продали российские футбольные клубы
Почетный президент ОКР назвал реальным шагом заявление WADA о докладе Макларена
Сборная России выиграла общекомандный зачет юношеского чемпионата мира по ММА
Футбольные фанаты устроили массовую драку в Берлине
Захарова ответила на заявление WADA о нехватке доказательств в докладе Макларена
Макарова и Веснина выиграли теннисный турнир в Дубае
Главный тренер «Локомотива» назвал причину подписания 43-летнего Лоськова
Все материалы
Культура
Говоря «да»
Молодые и красивые обитатели Бруклина на снимках вундеркинда Гарольда Файнстайна
Pierre et Gilles, Sainte Marie MacKillop (Kylie Minogue), 1995, Collection privée (c) Pierre et GillesГолубо-розовое
Транссексуалы, проститутки и панки в латексе на снимках гей-пары Пьера и Жиля
twen, Nr. 6, 1969, Фотография: Гвидо Мангольд, графика: Вилли Флекхаус«Опаснее тысячи порножурналов»
Король книжного и журнального дизайна Вилли Флекхаус
От Украины на «Евровидении-2017» выступит рок-группа O.Torvald
Актера Алексея Баталова госпитализировали в Москве
«Золотую малину» как худший фильм года получила «Америка Хиллари»
Смерть вождя
Роли, по которым мы запомним Алексея Петренко
Все материалы
Интернет и СМИ
Гламур из прошлого
Зачем аноним публикует кадры бурной юности российских звезд
Мама, не смотри
Куда подростки прячут свои эротические снимки
Преступная нищета
Будни бандитов, мигрантов и проституток в объективе лучших фотографов мира
Трамп решил пропустить ежегодный прием для журналистов в Белом доме
Тюлененок заблудился в степях Казахстана
Памятку Госдепа по борьбе с утечками информации «слили» журналистам
Трусливый очковый медвежонок прославился на YouTube
Все материалы
Ценности
«Не всегда топовое и самое дорогое будет лучшим решением»
Триатлонистка Виктория Шубина раскрыла карты
Brunello Cucinelli увлекся рокерским стилем
Max Mara одел в фирменное пальто модель в хиджабе
Bulgari представил в Милане «змеиные» сумки
By Kilian призвал «помнить о смерти»
Повысили голос
Солисты «Хора Турецкого» показали стиль и характер
Baby-G сделала часы для интеллектуалок
Все материалы
Путешествия
A view of the cathedral in Naumburg/Saale, Germany, 21 Janaury 2016. After the first application in summer 0215 failed, a second attempt is being made to register Naumburg Cathedral as a UNESCO world heritage site. Саксония с замками и вином
«Лента.ру» открывает неизвестные россиянам уголки Германии
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
В отпуск с кошкой
Как правильно организовать путешествие с домашними животными
Власти Египта назвали дату увеличения визового сбора
На Крите нашли скелет пропавшего 11 лет назад британца
Автобус с паломниками опрокинулся в Волгоградской области
Руины господского дома в усадьбе Ольгово. Дмитровский район, Московская область Призрак Пиковой дамы
Где в Подмосковье можно встретить привидение
Все материалы
Из жизни
Мимимиметр сломался
Азиатский бум на умилительных собак пришел в Instagram
Я не знаю, как она это делает
Личный опыт: быть фитнес-звездой Instagram и многодетной матерью одновременно
Дрон снял попытку нападения акулы на серфера в Австралии
Осужденного по ошибке итальянца освободили после 20 лет тюрьмы
Натянуть уши на нос
Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
Фильтр «зависть»
Звезда Instagram из Нью-Йорка показала изнанку интернет-славы
Рассмешившие соцсети толстые амурские тигры сбили и съели беспилотник
Все материалы
Ружье и палатка: уникальные автомобильные опции
Инструменты, ружье, пылесос и другие необычные вещи в комплекте с машиной
Ferrari для чемпиона
На аукционе продадут Ferrari Майка Тайсона
Летают, но низенько-низенько
11 машин, способные ехать по любой поверхности. Точнее, даже не ехать
20 роскошных авто. В камуфляже
Маскировка, которая нужна, чтобы стать заметным
Представлен вседорожный универсал «Логан»
Skoda добавила «Рапиду» биксенон и трехцилиндровый мотор
Универсал Hyundai i30 оказался вместительнее грузопассажирской «Октавии»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы