Новый глава Нацкомитета Демпартии пообещал стать худшим кошмаром Трампа

Бывший министр труда США Томас Перес, избранный председателем Национального комитета Демократической партии (DNC), пообещал стать худшим кошмаром президента страны Дональда Трампа. Соответствующее заявление политик сделал в своем Twitter, пишет The Hill.

«Зовите меня Том. И не радуйтесь слишком сильно. @keithellison (Кейт Эллисон, конгрессмен из Миннесоты — прим. «Ленты.ру») и я, а также все демократы этой страны станут вашим худшим кошмаром», — отметил он.

Материалы по теме Честность — лучшая политика? Какую роль играет лицемерие в отношениях США с окружающим миром

Его пост стал ответом на запись Трампа, в которой тот с иронией прокомментировал назначение. «Поздравляю Томаса Переса, который только что стал председателем DNC. Я очень рад за него и Республиканскую партию», — написал глава государства в Twitter.

The Hill отмечает, что в Республиканской партии также критически отозвались о назначении Переса. Председатель национального комитета партии Ронна Макдэниэл назвала его человеком из Вашингтона (вероятно, намекая на то, что он занимал министерский пост) и подчеркнула, что его вступление в должность лишь усилит разногласия среди демократов.

Перес был избран председателем DNC 25 февраля. В своей речи он пообещал сделать все возможное, чтобы у Трампа был только один президентский срок.