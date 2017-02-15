Спецслужбы США заподозрили в попытках «подпилить табуретку» под Трампом

Информация о контактах людей из окружения президента США Дональда Трампа с высокопоставленными представителями российской разведки — работа американских спецслужб, целью которой является дискредитация республиканца. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с «Лентой.ру» в среду, 15 февраля.

«Принято решение его демонтировать с позиции главы государства. Уверен, что у них в кармане достаточное количество козырей, которые они будут доставать по мере необходимости, и потихоньку пилить табуреточку весьма жиденькую, на которой сейчас сидит американский президент», — сказал парламентарий.

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По его мнению, после нескольких аналогичных заявлений в адрес американского президента начнутся «призывы о его импичменте».

Высказывание Трампа о том, что позиция его предшественника Барака Обамы по крымскому вопросу могла быть излишне мягкой, доказывает, что давление на него растет, отметил Свинцов. «Надеемся, что он устоит перед этими вызовами, сохранит здравый смысл и будет действовать на благо американского народа», — добавил он.

14 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что «члены президентской кампании Дональда Трампа и другие лица из его окружения неоднократно контактировали с высокопоставленными представителями российской разведки». Об этом якобы свидетельствуют данные о звонках и перехваченные телефонные разговоры.

В Службе внешней разведки России эту информацию назвали бездоказательными измышлениями». Трамп написал на своей странице в Twitter, что это попытка «прикрыть кучу ошибок, совершенных командой Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании».

