В Совфеде прокомментировали слова Трампа о чрезмерной мягкости Обамы к России

Слова президента США Дональда Трампа о возможной мягкости своего предшественника Барака Обамы к России в вопросе принадлежности Крыма не говорят о возвращении Вашингтона к явной антироссийской политике. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» в среду, 15 февраля.

«Он будет проводить политику, не похожую на политику [бывшего президента США] Барака Обамы. Есть уверенность в том, что она будет гораздо более мягкой и доброжелательной по отношению к России», — сказал сенатор, комментируя слова республиканца о чрезмерной мягкости Обамы по отношению к России в вопросе принадлежности Крыма.

В то же время Цеков подчеркнул, что пока рано делать прогнозы о развитии российско-американских отношений. «Необходимо дождаться конкретных заявлений Трампа, а потом уже делать выводы о том, какую политику он будет проводить», — отметил он.

Ранее в среду новый американский президент на странице в Twitter прокомментировал позицию предыдущих властей в отношении крымского вопроса. «Не был ли он (Барак Обама — прим. «Ленты.ру») слишком мягок по отношению к России?» — написал он.

14 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп якобы ожидает от российского правительства шагов по возвращению Крыма под контроль Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не обсуждает с другими странами вопросы, связанные со своей территорией.

Во время предвыборной кампании Трамп отмечал, что в случае своей победы на выборах готов рассмотреть вопрос признания полуострова российской территорией.

