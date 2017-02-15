Песков шутливо посоветовал отказаться от чтения американских газет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации в CNN и The New York Times, призвал с осторожностью относиться к газетным сообщениям и ссылкам на неназванные источники. Его слова в среду, 15 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Там ссылки на пять разных источников и ни один из них не называется. То есть уже просто идут смехотворные ссылки», ― сказал Песков и рекомендовал «не верить газетным сообщениям, ибо очень сложно сейчас настоящее от подделок, "уток" отличить».

Он также перефразировал высказывание профессора Преображенского из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» «И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет». «Не читайте утренних газет», ― сказал Песков.

Отвечая на вопрос о контактах между представителями России и США, Песков подчеркнул, что идет «обычное рабочее общение идет». «Представители американского посольства здесь ― они же общаются с российскими чиновниками, они ходят в МИД», ― сказал Песков, добавив, что американские дипломаты также путешествуют по стране, общаются с представителями регионов.

«Это все обычная дипломатическая практика», ― заверил он, отметив, что ничего беспрецедентного в этом нет.

Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения CNN и The New York Times о том, что члены предвыборного штаба президента США Дональда Трампа неоднократно говорили по телефону с представителями российской разведки.

