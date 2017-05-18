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Слон в подсудной лавке

Как и зачем Дональд Трамп топит доллар

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Carlo Allegri / Reuters

За последнюю неделю доллар испытал на себе сильное давление, вызванное действиями эксцентричного президента США Дональда Трампа. Два скандала — увольнение главы ФБР и передача России якобы секретных данных — утопили американскую валюту. Рынки сильно нервничают, а некоторые игроки считают, что республиканец не удержится в своем кресле до конца положенного срока.

Трамп любит рассказывать о своих успехах. Еще в начале марта он приписал себе сразу несколько экономических достижений. Президент напомнил американцам, что с момента его избрания капитализация фондового рынка прибавила более 3 триллионов долларов, а потребительская уверенность достигла максимума за последние 15 лет. Один из ключевых индексов — Dow Jones — к тому моменту побил исторический рекорд, превысив отметку в 21 тысячу пунктов.

Но существуют и справедливые сомнения в том, насколько эти успехи обеспечены именно работой Трампа на посту президента. С другой стороны, некоторые действия и высказывания республиканца уже успели сильно ударить по американской валюте, опустив ее до многомесячных минимумов.

Уотергейт-2017

10 мая Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Глава государства обвинил его в «неспособности эффективно руководить» бюро. «Очень важно, чтобы мы нашли для ФБР новое руководство, которое восстановит доверие общества и уверенность в жизненно важной миссии агентства», — написал президент в прощальном письме к Коми.

К резким движениям Трампа многие уже привыкли, участники рынка тоже в целом готовы к переменам настроения нового хозяина Белого дома. Но в этот раз он заставил игроков понервничать.

Инвесторы увидели неприятное сходство между увольнением Коми и Уотергейтским скандалом. Напомним, в 1972-1974 годах в США шел процесс, закончившийся отставкой президента Ричарда Никсона. Это был единственный случай импичмента в истории Соединенных Штатов. Республиканца Никсона обвинили в прослушке штаба Демократической партии, расположенного в столичном отеле «Уотергейт».

«В Вашингтоне произошло довольно громкое политическое событие — Трамп уволил директора ФБР Коми, и этот шаг заставил рынок провести параллели с действиями Никсона, который отправил в отставку специального прокурора по расследованию уотергейского дела», — отметил главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди.

Белый дом указал на то, что Коми самостоятельно закрыл дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты для служебной переписки. Кроме того, бывший директор ФБР вел расследование против избранного главы государства на предмет якобы «связей с Россией» (Трамп последовательно опровергает эту информацию). Участники рынка забеспокоились, а некоторые посчитали, что Трамп, как и Никсон в прошлом, заметает следы с помощью кадровых решений.

«В свете этих событий растет угроза импичмента Трампа, на фоне чего рынок переключился в режим умеренного бегства от рисков. (...) Текущую ситуацию вряд ли можно сравнить по масштабам с Уотергейтским скандалом. Но это не значит, что нет абсолютно никакой угрозы ухода Трампа до окончания его президентского срока», — указывал Харди.

Вторая часть вашингтонского балета

Через неделю, к 17 мая, история с увольнением Коми дополнилась новой главой. The New York Times сообщила, что Трамп просил главу ФБР прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, поскольку тот — «хороший парень». Белый дом в очередной раз выступил с опровержением, но рынки не прислушались к официальной позиции Вашингтона.

«Доллар просто утонул в потоке плохих новостей: скандальные истории с Трампом и слабая макростатистика уже создали мощный медвежий импульс, поэтому сложно представить, что его может усилить еще больше в краткосрочной перспективе. Возможно, американская валюта подошла к переломному моменту», — констатировали в Saxo Bank.

Действительно, за семь дней, в течение которых разворачивалась история с Джеймсом Коми, американская валюта значительно ослабела (с учетом того, что доллар весьма и весьма стабилен и не подвержен сильным колебаниям). За неделю евро поднялся в цене с 1,089 до 1,112 доллара, японская иена — традиционная валюта-убежище при росте рисков — подорожала с 0,0087 до 0,0089 доллара, а индекс DXY (индекс доллара США; показывает покупательную способность американской валюты к корзине шести основных мировых валют) просел до минимума за полгода — 97,76 пункта.

Передал это Владимиру

Почти одновременно со скандалом вокруг бывшего директора ФБР разгорелся еще один. И снова масла в огонь подлили американские СМИ, с которыми Трамп никак не может выстроить «добрососедские» отношения.

16 мая газета The Washington Post сообщила, что американский президент якобы раскрыл российским дипломатам сверхсекретную информацию о террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ). В Белом доме опять все опровергли. Трамп в своем Twitter написал, что действительно передал России сведения. Но они были связаны с терроризмом и безопасностью авиаперевозок. Глава государства пояснил, что сделал это из гуманитарных соображений.

И снова рынок отреагировал нервно. Для игроков нет особой разницы, были данные секретными или нет, имел ли Трамп право их разглашать или нет. Информация появилась — доллар упал. «Курс американской валюты испытывает давление в связи с новым политическим скандалом. (...) В результате индекс DXY пробил поддержку на уровне 98,97 пункта, и теперь основной уровень поддержки для него — отметка 98,50 пункта. Примечательно, что пара евро/доллар поднялась выше максимума в 1,1023», — пишут в обзоре рынка аналитики Sberbank CIB Том Левинсон и Искандер Луцко.

В Saxo Bank пошли еще дальше. В связи с историей о передаче информации России Трампа назвали слоном в посудной лавке. «Нескончаемый политический хаос в Вашингтоне усиливает давление на доллар, который и так слабеет под влиянием неожиданно слабой макростатистики», — отметил Харди.

Защита от дурака

Впрочем, далеко не все аналитики склонны винить Дональда Трампа в глупости. Американская политическая система устроена таким образом, чтобы минимизировать возможные негативные последствия от ошибочных решений или необдуманных поступков представителей той или иной ветви власти, в том числе и президента.

«Разговоры о том, что Трамп наломал дров, сильно преувеличены. Его возможности провести какие-либо амбициозные инициативы сильно ограничены», — утверждает советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.

Единственное, что пока получилось у Трампа — так это отказаться от вступления в Транстихоокеанское партнерство. Но США даже не ратифицировали соглашение о вступлении в данное торговое объединение. Так что отказываться, по сути, было не от чего.

Отменить Obamacare президенту не удалось, повысить таможенные тарифы — тоже. Перенос производства американских компаний из Китая в США происходит, но без участия Трампа. «Корпорации сами делают это, однако не из-за каких-то ограничительных мер. В экономике происходит автоматизация, в результате чего размещать производство на своей территории становится выгоднее, чем за границей. К тому же энергия в США подешевела», — комментирует эксперт.

Рост американского фондового рынка никак не связан с Трампом и его работой, продолжает Хестанов. По его словам, это эффект низкой базовой ставки — ниже инфляции. В марте ФРС зафиксировала ставку на уровне 0,75-1 процента, в то время как потребительские цены в среднем выросли на 2,2 процента. Поэтому все, кто располагает какими-либо свободными средствами, стремятся вложить их в ценные бумаги.

«Американский регулятор намерен повысить ставку, но вряд ли это произойдет раньше осени. Если они поднимут ее до 1,75, а лучше — до 2 процентов, то, возможно, удастся плавно сдуть пузырь, образующийся на фондовом рынке. Так что сейчас фигура главы ФРС Дженнет Йеллен для экономики гораздо важнее, чем фигура президента Трампа», — заключил Хестанов.

Григорий Коган
Марат Селезнев

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