Билл Гейтс заплатил больше всех налогов и не захотел останавливаться

Богатые люди должны платить гораздо больше налогов в бюджет США, сказал в интервью CNN основатель Microsoft Билл Гейтс.
«Я заплатил налогов больше, чем кто-либо другой, более 10 миллиардов долларов, — заявил он, говоря о налоговой реформе, одобренной администрацией президента США Дональда Трампа. — Но правительство должно требовать от людей моего положения гораздо более высоких выплат».
Основатель Microsoft не одобряет налоговые инициативы Трампа. В результате реформы богатые получат значительно больше преимуществ, чем бедные или средний класс, полагает он.
«Это идет вразрез с тем, что мы хотели бы видеть — усиление системы соцобеспечения и более высокие налоги для самых богатых», — сказал Гейтс.
Президент США убежден, что его налоговая реформа — это «новое экономическое чудо». Трамп в декабре 2017-го заявлял, что за время его президентства (чуть меньше года) было создано 2,2 миллиона рабочих мест, а безработица опустилась до минимума за последние 17 лет.
По данным американского Institute for Policy Studies, совокупное состояние трех богатейших американцев — основателя Amazon Джеффа Безоса, одного из основателей Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффетта — больше, чем общее состояние беднейшей половины населения США, то есть 160 миллионов человек.